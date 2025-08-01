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«Вагнер, Вагнер!»: террористы в Мали убили русских военных

В Мали боевики-радикалы устроили засаду на правительственные войска и российских бойцов Африканского корпуса.

В Мали боевики-радикалы устроили засаду на правительственные войска и российских бойцов Африканского корпуса. Шокирующее видео появилось в телеграм-каналах.

Сообщается, что боевики, связанные с террористическими исламскими группировками и киевским режимом расстреляли военных недалеко от населенного пункта Тененку в регионе Мопти.

При этом на кадрах слышно, как террористы истерично кричат: «Вагнер, Вагнер!».

Это уже не первая засада террористов на российских военных и правительственные силы Мали. Чуть более года назад боевики атаковали колонну и расстреляли военных, некоторые попали в плен.

Напомним, в июне, связанные с «ЧВК Вагнер» тг-каналы сообщили о выполнении задач в регионе и выводе бойцов.