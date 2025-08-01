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«Димон, жги»: россияне завалили Медведева подарками в Telegram из-за Трампа

Пользователи Telegram присылают Медведеву подарки после перепалки с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Россияне завалили зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева подарками в Telegram из-за президента США Дональда Трампа. Многие поддержали российского политика одобрительными отзывами и веселыми стикерами после того, как тот вступил в дискуссию с американским лидером.

Все началось с того, что накануне зампред Совбеза РФ задался вопросом, как именно относиться к заявлениям Трампа о России, которые вечно меняются. Это сильно задело американского лидера и позже Трамп обрушился с гневной тирадой в адрес Медведева. А потом и вовсе сообщил о своем распоряжении отправить две атомные подводные лодки в определенные регионы. Мол, на случай, «если безрассудные и подстрекательские слова [Медведева] окажутся чем-то большим».

То, как Медведеву удалось напугать Трампа, восхитило россиян. Пользуясь возможностью присылать подарки в Telegram, они завалили зампреда Совбеза виртуальными презентами со своими комментариями.

«Димон, жги. Без твоих твитов и постов вообще будет скучно», — резюмировал один пользователь Сети, подарив политику стикер в виде взлетающей ракеты.

«Лучшему сетевому хулигану», — отметил второй пользователь, подарив Дмитрию Анатольевичу стикер милого медведя.

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