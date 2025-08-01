«Димон, жги»: россияне завалили Медведева подарками в Telegram из-за Трампа

Все началось с того, что накануне зампред Совбеза РФ задался вопросом, как именно относиться к заявлениям Трампа о России, которые вечно меняются. Это сильно задело американского лидера и позже Трамп обрушился с гневной тирадой в адрес Медведева. А потом и вовсе сообщил о своем распоряжении отправить две атомные подводные лодки в определенные регионы. Мол, на случай, «если безрассудные и подстрекательские слова [Медведева] окажутся чем-то большим».