Лукашенко сказал, в каком вопросе украинцы доверяют только белорусам

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о возможности подключения Беларуси к переговорному процессу по Украине, сообщила пресс-служба президента.
Говоря о возможном подключении Беларуси к переговорам по Украине, белорусский президент сообщил, что на этот счет уже давно существует договоренность с президентом России Владимиром Путиным.
— Мы давно договорились с Владимиром Владимировичем. Если нужно, он всегда скажет, подключит Беларусь. И к процессу, и к процессам, — прокомментировал он.
При этом Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Беларусь уже участвует в реализации мирных договоренностей. Он заметил, что Минском претворяются в жизнь договоренности, достигнутые на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле. И это, прежде всего, обеспечение процесса обмена военнопленными и телами погибших.
Также глава Беларуси сказал, что сообщал российскому лидеру о том, что в Беларуси одинаково ко всем относятся, и что Путин это поддерживает.
— Люди — и украинцы, и россияне — они ведь воины. Кто-то ранен, кто-то еще чего-то… Всех желающих мы в больницу сразу, если срочно надо оказать помощь. А такие люди есть, — рассказал лидер республики.
Но еще Александр Лукашенко сказал, что в вопросе передачи тел погибших военнослужащих украинцы доверяют только белорусам.
— Нас попросили россияне, украинцы. Согласились с этим. Мы это делаем. Надо будет, предложат еще, — заключил белорусский президент.
Еще Владимир Путин сказал на встрече с главой Беларуси, какой мир нужен России и Украине.
И мы писали, что президент Беларуси раскритиковал дедлайны, которые Трамп дает по украинскому конфликту: «Так политика не делается».
Также Лукашенко сказал, что Запад требует от Зеленского отчет по выделенным миллиардам.