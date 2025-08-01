Лукашенко сказал, в каком вопросе украинцы доверяют только белорусам

При этом Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Беларусь уже участвует в реализации мирных договоренностей. Он заметил, что Минском претворяются в жизнь договоренности, достигнутые на переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле. И это, прежде всего, обеспечение процесса обмена военнопленными и телами погибших.