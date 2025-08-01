МИД Литвы выразил Минску протест из-за дрона, якобы прилетевшего из Белоруссии

«1 августа министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Белоруссии в Литовской Республике и вручило ему ноту, в которой выражается решительный протест в связи с незаконным проникновением беспилотного летательного аппарата из Республики Беларусь в воздушное пространство Литовской Республики 28 июля», — говорится в заявлении литовского МИД.