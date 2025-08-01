МИД Литвы выразил Минску протест из-за дрона, якобы прилетевшего из Белоруссии

«1 августа министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Белоруссии в Литовской Республике и вручило ему ноту, в которой выражается решительный протест в связи с незаконным проникновением беспилотного летательного аппарата из Республики Беларусь в воздушное пространство Литовской Республики 28 июля», — говорится в заявлении литовского МИД.
По данным ведомства, инцидент произошёл 28 июля, когда дрон якобы залетел на территорию Литвы с белорусской стороны.
Напомним, на литовском полигоне в Ионавском районе нашли беспилотник. Выдвинута версия, что он прилетел с белорусской территории в начале недели. Сообщается, что это может быть разведывательный дрон «Гербера».