В ответ на слова Медведева Трамп отправит атомные подводные лодки

Ранее Трамп и Медведев начали публичную дискуссию в соцсетях после того, как глава Белого дома 28 июля заявил о сокращении 50-дневного срока, который он отводил для достижения перемирия между РФ и Украиной. Медведев, комментируя данное заявление, призвал президента США учитывать, что каждый новый ультиматум — это шаг к войне с его собственной страной.