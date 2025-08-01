В ответ на слова Медведева Трамп отправит атомные подводные лодки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что приказал направить две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы» в связи с заявлениями заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Об этом информирует РИА Новости.
Трамп в соцсети Truth Social заявил, что на фоне «крайне провокационных» слов Медведева отдан приказ разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах». Он добавил, что это сделано на тот случай, если «подстрекательские» заявления зампреда Совбеза РФ окажутся не просто словами.
Ранее Трамп и Медведев начали публичную дискуссию в соцсетях после того, как глава Белого дома 28 июля заявил о сокращении 50-дневного срока, который он отводил для достижения перемирия между РФ и Украиной. Медведев, комментируя данное заявление, призвал президента США учитывать, что каждый новый ультиматум — это шаг к войне с его собственной страной.
Трамп ответил на это публикацией, в которой предупредил Медведева, что тот заходит на опасную территорию.
После этого Медведев отметил, что если его слова вызывают «столь нервную реакцию» у президента США, то, следовательно, РФ «во всем права и продолжит идти своей дорогой». При этом Медведев напомнил Трампу о наличии у России системы «Периметр».