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Суд приговорил экс-президента Колумбии Урибе к 12 годам домашнего ареста

Урибе признан виновным в даче взяток свидетелям и фальсификации процессуальных действий.

Источник: Аргументы и факты

В Колумбии бывший президент Альваро Урибе признан виновным в даче взяток свидетелям и фальсификации процессуальных действий, за что ему назначено наказание в виде 12 лет домашнего ареста, сообщает радиостанция Caracol со ссылкой на судебное решение.

Согласно постановлению, подписанному судьей Сандрой Лилианой Эредией Арандой, Урибе Велес также обязан выплатить штраф в размере 2 420,5 минимальных месячных зарплат и лишён права занимать государственные должности на 100 месяцев и 20 дней.

Одновременно суд снял с него обвинения по двум другим эпизодам, касающимся дела бывшего прокурора Хильды Ниньо и показаний свидетеля Харлингтона Москеры.

Осужденный будет находиться под контролем пенитенциарной службы по месту своего проживания в городе Рионегро, департамент Антиокия, и немедленно переведён под домашний арест.

Ранее глава Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что бывший американский лидер Барак Обама также может быть привлечен к уголовной ответственности за госизмену.

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