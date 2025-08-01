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Появились кадры с бойцами РФ, спокойно идущими по окраине Красноармейска

По информации источников, российские военные находились неподалеку от местного лесопарка.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились снятые с дрона кадры с российскими бойцами, которые, не скрываясь, идут по Красноармейску.

По информации военкора Кирилла Федорова, опубликованное видео снято на южной окраине города, рядом с местным лесопарком.

«Наши уже спокойно ходят по югу Покровска (Красноармейск — прим. ред.)», — написал военкор в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно о занятии военнослужащими РФ позиций у центрального рынка Красноармейска.

Также сообщалось о ведении российскими штурмовиками боев в районе железнодорожной станции.