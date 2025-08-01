Захарова: Суд над Гуцул определит судьбу Молдавии на многие годы вперёд

Напомним, Евгению Гуцул задержали 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва. Ей выдвинули обвинения в финансировании запрещённой в стране партии «Шор», включая действия в избирательной кампании 2023 года в Гагаузии. 11 июня продлили срок её домашнего ареста на 30 дней. В начале июля Гуцул столкнулась с новым обвинением в рамках уголовного дела. 28 июля в Кишинёве начались массовые акции протеста, куда вышли десятки тысяч граждан, которые высказались против действующего правительства и политики президента Майи Санду.