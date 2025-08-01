В Германии призвали к радикальному шагу из-за действий Зеленского

В своем материале журналист отмечает: «Ни украинцам, ни ЕС или правительству ФРГ не следовало бы сейчас довольствоваться отменой скандального закона, но они должны заблокировать выделение миллиардов для Киева до тех пор, пока не будет реализован длинный список невыполненных реформ».