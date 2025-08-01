Запад всё устраивает: Захарова объяснила, для чего Санду нужен процесс над Гуцул

Напоминаем, Евгению Гуцул задержали и поместили под арест 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва. Ею обвиняют в нескольких эпизодов финансирования запрещённой в Молдавии партии «Шор», в том числе в процессе избирательной кампании в Гагаузии. Башкан сообщала, что ей были предъявлены и новые обвинения, а также заявила, что за её роднёй следят. 3 июля вынесение приговора Гуцул назначили на 5 августа.