«Пока мы являемся свидетелями того, как режим Санду и его западные спонсоры продолжают раскачивать ситуацию внутри страны, уже превратив её в нестабильную. Тогда как международные структуры не спешат реагировать на борьбу с инакомыслием в Молдавии. Видимо, на Западе всех устраивает подобное попрание основополагающих демократических норм и принципов, что уже стало отличительной чертой режима Санду», — констатировала дипломат.
Напоминаем, Евгению Гуцул задержали и поместили под арест 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва. Ею обвиняют в нескольких эпизодов финансирования запрещённой в Молдавии партии «Шор», в том числе в процессе избирательной кампании в Гагаузии. Башкан сообщала, что ей были предъявлены и новые обвинения, а также заявила, что за её роднёй следят. 3 июля вынесение приговора Гуцул назначили на 5 августа.