Взрывы гремят в Харькове на фоне воздушной тревоги

Согласно онлайн-данным министерства цифровой трансформации Украины, Помимо Харьковской области тревогу также объявили в Сумской, Черниговской и Житомирской областях. Местные власти пока не уточнили, пострадал ли какой-либо военный объект на земле.
В этот же вечер мощный взрыв прогремел в городе Сумы, расположенном на севере Украины. В Сумской области сирены звучат, начиная с 14:42.
Согласно заявлению генерал-лейтенанта Апти Алаудинов, заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа «Ахмат», российские подразделения продолжают продвижение в Сумской области в рамках создания буферной зоны.