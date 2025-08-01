ООН не располагает комментарием относительно слов Трампа об атомных подлодках

Организация объединенных наций заявила, что пока не располагает комментарием относительно слов президента США Дональда Трампа о перемещении двух американских атомных подлодок, сообщает ТАСС.
Трамп утверждает, что приказал переместить подводные лодки после заявлений зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.
Куда именно были перемещены подводные лодки, американский президент не уточнил.
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