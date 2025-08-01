Президент Кении Руто пообещал стать христианским проповедником

Президент Кении Уильям Руто, который планирует участвовать в выборах 2027 года с целью переизбрания, объявил о своем намерении заняться христианским проповедничеством после завершения политической карьеры.
Он сообщил об этом в ходе встречи с президентом Уганды Йовери Мусевени, прибывшим в Найроби с официальным визитом.
«Я дал себе обещание, что после завершения президентского срока займусь евангелизмом», — подчеркнул глава государства.
До этого Руто уже высказывал заинтересованность в религиозной деятельности и миссионерстве.
Ранее стало известно, что сын президента Кении запустил в Найроби маршрутку с диджейской станцией и мощной аудиосистемой за 108 тысяч долларов.