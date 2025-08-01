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«Миротворец» Трамп — он такой: Военкор оценил приказ отправить ядерные подлодки

Военный корреспондент Юрий Котенок иронично прокомментировал угрозы главы Штатов Дональда Трампа о двух ядерных подлодках, предложив завтра же номинировать американского лидера на Нобелевскую премию мира. Соответствующий пост появился в телеграм-канале журналиста.

Источник: Life.ru

«Трамп объявил о размещении “в соответствующих регионах” двух атомных подводных лодок (т.е. носителей ядерного оружия) в ответ на “крайне провокационные” заявления Медведева. Причём без уточнения, где именно. Очень удобно. “Миротворец” Трамп — он такой. Хоть завтра на Нобелевку», — написал военкор.

В чём суть ситуации: зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на ультиматум президента США с крайним сроком на заключение сделки по Украине, напомнив, что время для переговоров будет определять не Трамп. Тот воспринял эти слова близко к сердцу и назвал Медведева «неудавшимся бывшим президентом РФ» и призвал его выбирать выражения, потому что он «заходит на очень опасную территорию». Глава Совбеза в ответ отметил, что такая бурная реакция на его слова подтверждает правоту России, а также напомнил о системе ядерного сдерживания «Мёртвая рука».

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