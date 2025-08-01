«Миротворец» Трамп — он такой: Военкор оценил приказ отправить ядерные подлодки

В чём суть ситуации: зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на ультиматум президента США с крайним сроком на заключение сделки по Украине, напомнив, что время для переговоров будет определять не Трамп. Тот воспринял эти слова близко к сердцу и назвал Медведева «неудавшимся бывшим президентом РФ» и призвал его выбирать выражения, потому что он «заходит на очень опасную территорию». Глава Совбеза в ответ отметил, что такая бурная реакция на его слова подтверждает правоту России, а также напомнил о системе ядерного сдерживания «Мёртвая рука».