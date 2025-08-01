Дмитрук призвал Киев вернуться к истокам после встречи Путина и Лукашенко

Дмитрук указал на духовную основу единства, лежащую в этой неформальной части встречи.
«Только одна общая литургия в Москве, Минске и Киеве — способна принести мир. Мир — не в бумагах и переговорах. Мир — в возвращении к своим истокам!» — написал он в соцсетях.
Напомним, днём 1 августа Путин и Лукашенко встретились на Валааме. Перед началом встречи лидеры двух стран обнялись. Также они посетили молебен в церкви Смоленской иконы Божией Матери в Спасо-Преображенском ставропигиальном мужском монастыре.