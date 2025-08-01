ООН не прокомментировала заявление Трампа о подводных лодках

1 августа глава Соединенных Штатов отдал приказ передислоцировать атомные подводные лодки. Он объяснил это крайне провокационными заявлениями зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Трамп также добавил, что слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям, поэтому он надеется, что это не будет одним из таких случаев.