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В России заявили об ответе на слова Трампа об атомных подлодках

В Госдуме заявили, что слова президента США Дональда Трампа об атомных подлодках не останутся без ответа.

В Госдуме заявили, что слова президента США Дональда Трампа об атомных подлодках не останутся без ответа. Об этом высказались в комитете ГД по международным делам в беседе с URA.ru.

Парламентарий назвала странным приказ Трампа о передислоцировании двух атомных подводных лодок.

Политик отметила, что глава Белого дома утром выставляет требования о мирном соглашении России и Украины, а вечером отправляет подлодки.

Депутат также подчеркнула, что для России важна ее безопасность. По ее словам, военные знают, в каких регионах могут разместить свои подлодки Соединенные Штаты.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал распоряжение Трампа о передислоцировании двух атомных подводных лодок. Журналист отметил, что американский лидер не уточнил, где именно они будут размещены.

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