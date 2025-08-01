В России заявили об ответе на слова Трампа об атомных подлодках

В Госдуме заявили, что слова президента США Дональда Трампа об атомных подлодках не останутся без ответа. Об этом высказались в комитете ГД по международным делам в беседе с URA.ru.
Парламентарий назвала странным приказ Трампа о передислоцировании двух атомных подводных лодок.
Политик отметила, что глава Белого дома утром выставляет требования о мирном соглашении России и Украины, а вечером отправляет подлодки.
Депутат также подчеркнула, что для России важна ее безопасность. По ее словам, военные знают, в каких регионах могут разместить свои подлодки Соединенные Штаты.
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок прокомментировал распоряжение Трампа о передислоцировании двух атомных подводных лодок. Журналист отметил, что американский лидер не уточнил, где именно они будут размещены.