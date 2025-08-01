В Одессе избавились от «объекта российской имперской политики»

Недавно произошёл ещё один скандальный прецедент со сносом памятников и на этот раз Украина ни при чём: власти Азербайджана снесли памятник Ивану Айвазовскому в Ханкенди в день рождения живописца — 29 июля. Глава Крыма Сергей Аксёнов отреагировал на акт вандализма, предложив забрать памятник, отремонтировать его и установить на территории республики.