The Times: риск вымирания человечества при текущем развитии ИИ — минимум 95%

По мнению Соареса, вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта составляет по меньшей мере 95%, если мир и дальше продолжит развивать ИИ в текущем темпе. Отмечается, что специалист сравнил нынешнюю ситуацию с движением к обрыву на огромной скорости.