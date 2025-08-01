The Times: риск вымирания человечества при текущем развитии ИИ — минимум 95%

Глава некоммерческой организации Machine Intelligence Research Institute, а также экс-инженер компаний Google и Microsoft Нейт Соарес заявил, что вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта (ИИ) равна минимум 95%, сообщает британское издание The Times. Об этом информирует РИА Новости.
По мнению Соареса, вероятность вымирания человечества из-за искусственного интеллекта составляет по меньшей мере 95%, если мир и дальше продолжит развивать ИИ в текущем темпе. Отмечается, что специалист сравнил нынешнюю ситуацию с движением к обрыву на огромной скорости.
Как пишет The Times, один из возможных сценариев гласит, что ИИ может выпустить биологическое оружие, которое распространится в больших городах и незаметно заразит почти всех людей.