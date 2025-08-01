«Фронтовая птичка»: бойцы РФ захватили пикап с военными ВСУ под Ступочками

Российским бойцам удалось захватить пикап с украинскими военными в районе расположенного под Часовым Яром в ДНР села Ступочки, сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».
По информации источников канала, машина с боевиками противника была захвачена в ходе продвижения российских мотострелков к селу Предтечино.
Сообщается о взятии в плен нескольких украинских военнослужащих.
Напомним, накануне стало известно о переходе под контроль ВС РФ Часова Яра. Минобороны РФ опубликовало кадры из освобожденного города.