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«Фронтовая птичка»: бойцы РФ захватили пикап с военными ВСУ под Ступочками

По информации источников канала, российские мотострелки продвигаются к селу Предтечино.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось захватить пикап с украинскими военными в районе расположенного под Часовым Яром в ДНР села Ступочки, сообщает Telegram-канал «Фронтовая птичка».

По информации источников канала, машина с боевиками противника была захвачена в ходе продвижения российских мотострелков к селу Предтечино.

Сообщается о взятии в плен нескольких украинских военнослужащих.

Напомним, накануне стало известно о переходе под контроль ВС РФ Часова Яра. Минобороны РФ опубликовало кадры из освобожденного города.