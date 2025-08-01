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«В Москве ждут»: раскрыт истинный смысл заявления Трампа о подлодках

Громкое заявление президента США Дональда Трампа о развертывании двух атомных подводных лодок в ответ на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведва не стоит в данный момент воспринимать как реальный военный приказ.

Громкое заявление президента США Дональда Трампа о развертывании двух атомных подводных лодок в ответ на слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведва не стоит в данный момент воспринимать как реальный военный приказ. Такое мнение в разговоре с РБК высказал известный российский политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Думаю, что Военно-морские силы Соединенных Штатов с большим удивлением это прочитали», — приводит Телеграм-канал издания слова Лукьянова.

По мнению эксперта, для президента США публичный эффект всегда важнее реальных действий, и это заявление следует рассматривать именно в таком ключе. Политолог считает, что пока ситуация не вышла за рамки «обмена мнениями» между Трампом и Медведевым.

«Сейчас в Москве ждут [спецпредставителя Трампа Стива] Уиткоффа. Навряд ли что-то изменится после этого визита… Сейчас содержательной стороны у российско-американского разговора нет. Соответственно, повлиять, я бы сказал, не на что», — считает Лукьянов.

Однако эксперт сделал важную оговорку. Хотя пока это «на уровне слов только», дальнейшее развитие событий зависит от того, насколько сильно Трамп будет втягиваться в эту публичную полемику.

«Если этот обмен мнениями продолжится, и Трамп будет дальше в него втягиваться, то, так или иначе, ему, наверное, придется принимать какие-то уже действия», — заключил политолог.

Читайте материал: «Мир замер в ожидании: Трамп выдвинул атомные подлодки из-за слов Медведева».

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