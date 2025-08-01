Сидящий в СИЗО депутат Дубинский предложил себя на пост посла Украины в США

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в киевском СИЗО по обвинению в государственной измене, обратился к госсекретарю США Марко Рубио с просьбой рассмотреть его кандидатуру на пост посла Украины в Вашингтоне. Соответствующее обращение он опубликовал в своих социальных сетях.
По мнению депутата, в текущей ситуации Украине необходимы не формальные дипломаты, а независимые и искренние представители.
Дубинский отметил, что направил свое обращение во все соответствующие инстанции.
Ранее Владимир Зеленский предложил кандидатуру бывшего вице-премьера Ольги Стефанишиной на должность посла Украины в США. В настоящее время ее кандидатура проходит согласование с американской стороной.