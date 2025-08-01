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Политолог Марков: в перепалке Трампа и Медведева виноват Грэм*

В России предположили, что перепалка между Трампом и Медведевым была спровоцирована.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым был инициирован американским сенатором Линдси Грэмом*. Так считает политолог Сергей Марков. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Как он утверждает, Грэм* стремится создать у Трампа негативное отношение к Медведеву и президенту России Владимиру Путину. При этом политолог заметил, что, возможно, именно сенатор читает Трампу посты Медведева или преподносит информацию в более негативном свете.

«Грэм* получает огромные деньги от (главы киевского режима Владимира — прим. ред.) Зеленского за ненависть к России. И вот сейчас Грэм* пытается эмоционально и лично настроить Трампа против Медведева, против России, против Путина», — подытожил политолог.

Ранее KP.RU сообщил, что россияне поддержали Медведева в его перепалке с Трампом. Они завалили зампреда подарками в Сети и назвали его «главным сетевым хулиганом» в хорошем смысле этого слова.

*— лицо, признаное Минюстом террористом на территории РФ.

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