Скончался театральный режиссер Юрий Еремин

Значительный этап его карьеры был связан с Театром имени Моссовета, где он с 2000 года выпустил 18 спектаклей. Многие его постановки, такие как «Герой нашего времени» и «Идиот», до сих пор с успехом идут на сцене театра. Помимо режиссуры, Еремин активно занимался педагогической деятельностью, воспитав целое поколение артистов и проводя мастер-классы по всему миру.