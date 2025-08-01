В Госдуме отреагировали на заявление Трампа о размещении атомных подлодок

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова после заявления президента США Дональда Трампа о приказе разместить две атомные подлодки заявила РБК, что «удивляется Трампу каждый раз».
Ранее Трамп приказал разместить две атомные подлодки «в соответствующих регионах» из-за заявлений зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева. Президент США объяснил, что принял такое решение «на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами».
По словам Журовой, еще утром она комментировала негодование Трампа о том, что не удается перейти к более конкретной фазе переговоров с Украиной. При этом в то же время, по ее словам, звучат разнообразные угрозы и продолжается финансирование Киева, в том числе со стороны США.
«Как это возможно совместить в одном человеке: вечером говорить одно, а утром другое, по их времени», — сказала Журова. Она назвала происходящее «политическими качелями с политическими заявлениями разного толка» и добавила, что «переговоры — это процесс мирного урегулирования, а не угрозами это должно быть».
«Наша безопасность для нас важна», и «мы в принципе переживали все это время, что приближается НАТО к нашим границам», отметила депутат.
«Я полагаю, что если это дойдет до практического подтверждения, то политическое руководство нашей страны имеет все необходимые возможности для того, чтобы реагировать на эти решения», — заявил РБК вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Он пояснил, что «все необходимые протоколы есть», а также что «все знают, где можно разместить и следует разместить нам свои силы». Он выразил уверенность в том, что Вооруженные силы России и военно-морской флот страны активно отрабатывают разные задачи и разные риски, «которые могут быть для обороняющихся».
Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что военно-политическое руководство, включая «верховного главнокомандующего», обладает всей информацией и «мудростью» для принятия адекватных и соразмерных решений. По его мнению, публичные комментарии должны быть очень осторожными и исходить от профессионалов.
«Считаю, что мы своими комментариями не должны каким-то образом создавать ненужную атмосферу и осложнять и так непростую остановку, не усложнять. Поэтому любые комментарии публично, они должны быть крайне осторожны, делаться должны профессионалами», — сказал Нилов.
Депутат Госдумы Михаил Матвеев отметил, что Трамп эмоционален и склонен к резким эффектным действиям, однако считает, что Россия и США должны беречь возможность перезагрузки отношений, которая появилась с приходом Трампа к власти. По мнению Матвеева, несмотря на напряженность, существуют общие позиции, например по традиционным ценностям, которые совпадают у руководств обеих стран.
Депутат подчеркнул, что сейчас мир находится «в такой достаточно нервной и напряженной обстановке, что надо быть очень аккуратным в разного рода высказываниях». «Это относится, конечно, ко всем сторонам, не только к России», — сказал Матвеев.
Что касается перемещений подводных лодок, то, по его мнению, это лишь усиливает напряженность и у России «есть чем ответить». «Не хотелось бы втягиваться в дополнительную напряженность и заниматься перемещением одних подводных лодок в обмен на другие подводные лодки, потому что надо беречь мир и отношения между двумя ядерными державами», — сказал депутат.
Он выразил надежду, что «какая-то демонстративность действий» со стороны США не приведет к эскалации, отметив, что считает последствием такого сценария «обнуление образа самого Трампа», «который начал с заявления о том, что если бы он был президентом Соединенных Штатов Америки, то война на Украине никогда бы не началась. “А заканчивает тем, что из голубя мира превращается в ястреба”, — добавил Матвеев.
«Еще раз хочу сказать, мне кажется, сейчас самое время всем немножечко успокоиться и перестать друг друга провоцировать», — заключил он.
Вечером 1 июля Трамп сообщил, что распорядился разместить две атомные подводные лодки в «соответствующих регионах» в ответ на заявления заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
Трамп пояснил, что сделал это «на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами». Он добавил, что «слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям». «Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет», — сказал он.
Накануне Трамп посоветовал Медведеву «следить за своими словами», поскольку тот «вступает на очень опасную территорию». Речь шла о критике зампредом Совбеза президента США в связи с сокращением ультиматума, по истечении которого Вашингтон грозит ввести вторичные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров.
Медведев в ответ написал: «Пусть вспомнит свои любимые фильмы про “ходячих мертвецов”, а также то, как может быть опасна не существующая в природе “мертвая рука”. “Мертвая рука”, или “Периметр” — система автоматического ответного ядерного удара, созданная СССР во время холодной войны и используемая Россией.