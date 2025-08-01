В Госдуме отреагировали на заявление Трампа о размещении атомных подлодок

Он выразил надежду, что «какая-то демонстративность действий» со стороны США не приведет к эскалации, отметив, что считает последствием такого сценария «обнуление образа самого Трампа», «который начал с заявления о том, что если бы он был президентом Соединенных Штатов Америки, то война на Украине никогда бы не началась. “А заканчивает тем, что из голубя мира превращается в ястреба”, — добавил Матвеев.