Пентагон не стал приводить детали насчет переброски двух атомных подлодок

Медведев написал 28 июля в X, что Трамп, угрожая России и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. 31 июля он призвал Трампа не забывать про опасность «мертвых». Таким образом он прокомментировал в своем телеграм-канале слова американского лидера про экономику России и критику в свой адрес. «Про “мертвую экономику” Индии и России и “заход на опасную территорию” — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про “ходячих мертвецов”, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе “мертвая рука”, — написал Медведев. “Мертвой рукой” на Западе в годы холодной войны называли советскую систему “Периметр”, обеспечивающую гарантированный ответный массированный ядерный удар в случае агрессии в отношении СССР.