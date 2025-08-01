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Пентагон не стал приводить детали насчет переброски двух атомных подлодок

Президент США Дональд Трамп завялял, что отдал приказ передислоцировать две американские атомные подводные лодки в надлежащие районы якобы из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Министерство обороны США отказалось приводить какие-либо детали, касающиеся переброски двух американских атомных подводных лодок в соответствии с распоряжением президента Дональда Трампа.

«Мы полагаемся в этом плане на Белый дом и заявление президента», — сказали ТАСС в военном ведомстве в ответ на просьбу сообщить, излагают ли там какие-то подробности, относящиеся к заявлению Трампа.

Как ранее сообщил президент США, он отдал приказ передислоцировать две американские атомные подводные лодки в надлежащие районы якобы из-за высказываний заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Трамп утверждал, что Медведев выступил с «чрезвычайно провокационными заявлениями».

Медведев написал 28 июля в X, что Трамп, угрожая России и заявляя о сокращении сроков украинского урегулирования, не должен забывать, что любой ультиматум становится шагом к войне. 31 июля он призвал Трампа не забывать про опасность «мертвых». Таким образом он прокомментировал в своем телеграм-канале слова американского лидера про экономику России и критику в свой адрес. «Про “мертвую экономику” Индии и России и “заход на опасную территорию” — ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про “ходячих мертвецов”, а также то, как может быть опасна несуществующая в природе “мертвая рука”, — написал Медведев. “Мертвой рукой” на Западе в годы холодной войны называли советскую систему “Периметр”, обеспечивающую гарантированный ответный массированный ядерный удар в случае агрессии в отношении СССР.

Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social негативно высказался об экономиках России и Индии, назвав их «мертвыми», а также критически отозвался в адрес Медведева.

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