Выяснилось, куда Трамп направит атомные субмарины в ответ на слова Медведева: главное, чтоб не всплыли

— Сам Трамп, скорее всего, еще не придумал эти места. Их на Земном шаре много. Но, вероятно, они добавят еще две лодки, например, в районе Арктики. В Черное море атомные субмарины не могут зайти. Значит, либо это Тихий океан, либо это где-то в районе Вилючинска, либо в районе, где находятся китайские силы.