Выяснилось, куда Трамп направит атомные субмарины в ответ на слова Медведева: главное, чтоб не всплыли

Президент США Дональд Трамп объявил о размещении двух атомных подводных лодок в стратегически важных районах в ответ на заявления заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети TruthSocial 1 августа. Военный эксперт капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин рассказал «МК», куда обидевшийся, как маленький ребенок, Трамп, может направить свои субмарины и как к этому отнесется РФ.
«В ответ на крайне провокационные высказывания бывшего президента России, ныне заместителя председателя СБ РФ Дмитрия Медведева, я приказал разместить две атомные подводные лодки в соответствующих районах на случай, если эти нелепые и провокационные заявления приведут к серьезным последствиям», — написал Трамп.
Он подчеркнул, что «слова могут иметь значительные последствия», и что он надеется, «что удастся избежать непредвиденных осложнений». Президент США не уточнил, о каких именно районах и высказываниях идет речь.
Ранее Трамп жестко критиковал Медведева за его заявления о сроках, установленных Вашингтоном для разрешения ситуации на Украине. Трамп отметил, что такие высказывания Медведева близки к «очень опасной черте» и посоветовал российскому политику быть осторожнее в своих словах.
Напомним, что Медведев, отвечая на выпады Трампа, заявил, что «если слова бывшего президента России вызывают у действующего президента США такую нервную реакцию, значит, Россия во всём права и продолжит идти своим путём». Кроме того, он посоветовал Трампу пересмотреть фильм про «ходячих мертвецов» и напомнил, насколько опасна может быть «несуществующая в природе мёртвая рука». Система, которую на Западе называют «Мертвая рука», предусматривает автоматический запуск стратегических ракет даже в случае поражения командных пунктов.
Как считает член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков, действия Трампа подтверждают тезис о том, что эскалационная риторика имеет свою «цену».
«Риторическая эскалация может быть продуманным и просчитанным, а то и согласованным, шагом с одной стороны, чтобы побудить другую сторону к определённым действиям», — пояснил политолог.
Он также обратил внимание на значимость слов Дмитрия Медведева в международной политике.
«Оцените “вес” слова Дмитрия Медведева. Он пару постов написал, а Трампу пришлось две атомные подлодки отправлять в дорогостоящий поход. Тут главное, чтобы дошли до указанных районов и не всплыли аварийно, учитывая их состояние», — иронично добавил Казаков.
По словам Василия Дандыкина, Трамп слишком ярко реагирует на любые заявления, которые ставят под удар его мнимое величие.
— Трамп, конечно, дал маху. Нервный он стал. Чем писать всякие гадости, лучше бы ехал к нашему президенту на Валаам. Посидели бы под яблоней — все решили. А тут, как маленький ребенок устраивает истерики и обижается на логичные слова.
— Какие подводные лодки может использовать Трамп?
— У США есть многоцелевые атомные подводные лодки типа «Вирджиния», ракетные подлодки «Огайо» с баллистическими ракетами «Трайдент» на борту. Также у них есть 2 или 3 подлодки типа «Сивулф».
Кроме того, часть лодок «Огайо» была переоборудована под крылатые ракеты «Томагавк» — на каждой такой подлодке размещается до 154 ракет. Эти переделанные субмарины могут нести ударные миссии в любой точке мира — будь то Персидский залив или другой регион.
— И куда Трамп отправит эти подлодки? Что это за соответствующие места?
— Сам Трамп, скорее всего, еще не придумал эти места. Их на Земном шаре много. Но, вероятно, они добавят еще две лодки, например, в районе Арктики. В Черное море атомные субмарины не могут зайти. Значит, либо это Тихий океан, либо это где-то в районе Вилючинска, либо в районе, где находятся китайские силы.
Если говорить о возможной угрозе для России, то ключевые направления — это все-таки Тихий океан и Арктика, где у США развернуты стратегические силы.
Но только две дополнительные лодки не решат все проблемы. Даже если это будут четыре лодки. Думаю, экипажи США, которые там служат, не будут в восторге от того, для чего их направят в трамповский поход.
— Как Россия может ответить на «закидоны» Трампа?
— У нас это решается не просто заявлениями — есть прямые приказы Главкома ВМФ по боевому патрулированию. Если ситуация потребует, всё будет сделано быстро и точно.