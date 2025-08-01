Посол США в Израиле спешно удалил пост о любви жителей Газы к Трампу

Посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби, сопровождая спецпредставителя США Стивена Уиткоффа в ходе его визита в сектор Газа для мониторинга гуманитарной ситуации, разместил в соцсетях сообщение, в котором утверждал, что население Газы испытывает любовь к президенту США Дональду Трампу.
Вскоре после публикации пост был спешно удален. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Отметим, что до этого сам Хакаби критически высказывался в отношении обещания президента Франции Эммануэля Макрона признать палестинское государство. По его мнению, это равносильно признанию победы нацистов во время Второй мировой войны.
До этого Трамп также подверг сомнению значимость высказываний президента Макрона относительно готовности Франции к признанию Палестины.