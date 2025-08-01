Пентагон и Белый дом не ответили, куда Трамп отправил две ядерные подлодки

Напомним, Дмитрий Медведев отреагировал на ультиматум Трампа о заключении сделки на Украине. Американский президент потребовал от него следить за словами, упомянув об «опасной территории», на которую тот заходит. Медведев иронично ответил на угрозы Трампа, напомнив о российской системе ядерного сдерживания «Мёртвая рука». В результате Трамп заявил, что отправил две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы» после «крайне провокационных» высказываний зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.