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Пентагон и Белый дом не ответили, куда Трамп отправил две ядерные подлодки

Белый дом и Пентагон не предоставили ответ на запросы российских СМИ. Журналисты интересовались заявлениями президента США Дональда Трампа о размещении атомных подводных лодок ВМС в «соответствующих регионах». Запросы поступили от РИА Новости и ТАСС.

Источник: Life.ru

В администрации и министерстве обороны США также не стали отвечать на эти вопросы. Запросы в Центральное командование США и Совет нацбезопасности тоже остались без ответов.

Напомним, Дмитрий Медведев отреагировал на ультиматум Трампа о заключении сделки на Украине. Американский президент потребовал от него следить за словами, упомянув об «опасной территории», на которую тот заходит. Медведев иронично ответил на угрозы Трампа, напомнив о российской системе ядерного сдерживания «Мёртвая рука». В результате Трамп заявил, что отправил две атомные подводные лодки в «соответствующие регионы» после «крайне провокационных» высказываний зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

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