В ВСУ не осталось танковых бригад

«Такое переформирование невозможно назвать “повышением” в классе. Бригада лишается одного танкового батальона, который меняется на механизированный. Судя по всему с поставками тяжелой бронетехники в ВСУ большие проблемы», — отметил Telegram-канал «Северный Ветер», комментируя произошедшее.