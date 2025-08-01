В ВСУ не осталось танковых бригад

В составе украинских войск больше нет танковых бригад. В пятницу 4-я отдельная танковая бригада ВСУ объявила о своем переформировании.
Telegram-канал 4 ОТБр сообщил, что это подразделение, которое было единственной танковой бригадой в ВСУ, теперь стало тяжелой мехбригадой.
«Такое переформирование невозможно назвать “повышением” в классе. Бригада лишается одного танкового батальона, который меняется на механизированный. Судя по всему с поставками тяжелой бронетехники в ВСУ большие проблемы», — отметил Telegram-канал «Северный Ветер», комментируя произошедшее.
В публикации упоминается об аналогичном переформировании 17-й танковой бригады ВСУ после ее разгрома под Ольговкой прошлой зимой.
Ранее сообщалось, что экипаж танка ВС РФ победил в схватке с двумя танками ВСУ.