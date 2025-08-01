«Будут окружены»: на Западе назвали следующую крупную потерю ВСУ

«Давайте посмотрим на северную часть, где Россия уверенно продолжает двигаться вперед. Кажется, что остается чуть больше двух километров до окраины села Родинское, на территории которого есть важные транспортные артерии, необходимые для поддержки Покровска (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.) Если Россия сможет проникнуть в Покровск, позиции ВСУ будут окружены, и им придется погибнуть, сдаться или оставить город», — сказал он.