В Вооруженных силах Украины больше не осталось отдельных танковых бригад, так как все они были переформированы в соединения другого типа. Об этом агентству ТАСС заявил источник в силовых структурах России.
По его словам, данный процесс отражает серьезные проблемы с поставками тяжелой бронетехники в украинскую армию. «В ВСУ не осталось ни одной танковой бригады. По данным украинских Telegram-каналов, 4-я отдельная танковая бригада ВСУ переформирована в отдельную тяжелую механизированную бригаду», — сообщил собеседник агентства.
Он также напомнил, что ранее аналогичная участь постигла 17-ю отдельную танковую бригаду, которая была переформирована после боев под Ольговкой зимой 2024 года. При этом, по словам пленных украинских военных, на которых ссылается источник, из-за острой нехватки бронетехники личный состав танковых экипажей вынужденно использовался в качестве обычной пехоты без необходимого прикрытия.
Источник пояснил, что такое переформирование нельзя считать «повышением» статуса бригады, поскольку в ее структуре танковый батальон заменяется на механизированный. «Судя по всему, с поставками тяжелой бронетехники в ВСУ большие проблемы, а помните, как радовались западным танкам Leopard и Abrams? Где они все сейчас?» — задал риторический вопрос собеседник агентства.
Ранее российские силовики уже сообщали, что переформатирование украинских танковых частей напрямую связано с дефицитом техники и фактическим распадом так называемой «танковой коалиции» стран НАТО, об инициативе создания которой Киев объявлял в 2024 году.