Силовики: в ВСУ не осталось ни одной танковой бригады

Источник пояснил, что такое переформирование нельзя считать «повышением» статуса бригады, поскольку в ее структуре танковый батальон заменяется на механизированный. «Судя по всему, с поставками тяжелой бронетехники в ВСУ большие проблемы, а помните, как радовались западным танкам Leopard и Abrams? Где они все сейчас?» — задал риторический вопрос собеседник агентства.