Путин присвоил почётное звание гвардейских двум полкам за мужество и героизм

Президент особо отметил умелые и решительные действия личного состава полков в ходе спецоперации, назвав их образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Путин выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине и надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян. В завершение Путин пожелал командованию и личному составу гвардейских полков крепкого здоровья и успехов в службе.