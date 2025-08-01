Путин присвоил почётное звание гвардейских двум полкам за мужество и героизм

В поздравлении глава государства подчеркнул, что присвоение почётного звания является высокой честью и признанием особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России.
Президент особо отметил умелые и решительные действия личного состава полков в ходе спецоперации, назвав их образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма. Путин выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине и надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян. В завершение Путин пожелал командованию и личному составу гвардейских полков крепкого здоровья и успехов в службе.
Ранее Путин заявил, что у России нет ни одной напрасной потери в ходе СВО. Именно благородя российским военным страна продолжает двигаться и побеждать врага.