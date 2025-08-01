В Госдуме заявили, что президенту России Владимиру Путину не с кем общаться о перемирии на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский является нелегитимным, так же, как и назначенные им министры, напомнили в комитете ГД по обороне. Об этом пишет NEWS.ru.