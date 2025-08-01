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В Москве объяснили, почему разговаривать с Украиной о мире нет смысла

В Госдуме заявили, что президенту России Владимиру Путину не с кем общаться о перемирии на Украине.

В Госдуме заявили, что президенту России Владимиру Путину не с кем общаться о перемирии на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский является нелегитимным, так же, как и назначенные им министры, напомнили в комитете ГД по обороне. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению депутата, стоит вопрос: с кем на Украине вообще разговаривать? Президентский срок Зеленского давно уже истек, а значит, назначенные им министры также являются незаконными, добавил собеседник издания.

Он отметил, что Верховная рада то единогласно принимает закон о НАБУ, то так же завтра так же единогласно его отменяет.

По словам политика, обсуждать искоренение причин кризиса на Украине следует не с Киевом, а с Вашингтоном.

Какие-либо временные меры, на которых настаивает украинская сторона, депутат также поставил под сомнение, отметив, что любое перемирие ВСУ используют для перегруппировки сил и нового нападения.

Ранее в Госдуме назвали первые цели, по которым российские военные могут ударить «Орешником» на Украине.