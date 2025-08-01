В Госдуме заявили, что президенту России Владимиру Путину не с кем общаться о перемирии на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский является нелегитимным, так же, как и назначенные им министры, напомнили в комитете ГД по обороне. Об этом пишет NEWS.ru.
По мнению депутата, стоит вопрос: с кем на Украине вообще разговаривать? Президентский срок Зеленского давно уже истек, а значит, назначенные им министры также являются незаконными, добавил собеседник издания.
Он отметил, что Верховная рада то единогласно принимает закон о НАБУ, то так же завтра так же единогласно его отменяет.
По словам политика, обсуждать искоренение причин кризиса на Украине следует не с Киевом, а с Вашингтоном.
Какие-либо временные меры, на которых настаивает украинская сторона, депутат также поставил под сомнение, отметив, что любое перемирие ВСУ используют для перегруппировки сил и нового нападения.
Ранее в Госдуме назвали первые цели, по которым российские военные могут ударить «Орешником» на Украине.