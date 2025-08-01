Капкан захлопывается: в США оценили риски окружения ВСУ в ключевом городе

В эфире YouTube-канала Deep Dive эксперт указал на критическую ситуацию, складывающуюся для ВСУ. «Давайте посмотрим на северную часть, где Россия уверенно продолжает двигаться вперед. Кажется, что остается чуть больше двух километров до окраины села Родинское, на территории которого есть важные транспортные артерии, необходимые для поддержки Покровска (украинское название Красноармейска)», — отметил Дэвис.