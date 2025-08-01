Капкан захлопывается: в США оценили риски окружения ВСУ в ключевом городе

Российская армия продолжает уверенное продвижение в сторону Красноармейска, создавая угрозу окружения для украинских сил и делая потерю города вопросом времени. Такой оценкой оперативной обстановки поделился подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
В эфире YouTube-канала Deep Dive эксперт указал на критическую ситуацию, складывающуюся для ВСУ. «Давайте посмотрим на северную часть, где Россия уверенно продолжает двигаться вперед. Кажется, что остается чуть больше двух километров до окраины села Родинское, на территории которого есть важные транспортные артерии, необходимые для поддержки Покровска (украинское название Красноармейска)», — отметил Дэвис.
По его мнению, взятие этого участка под контроль российских войск поставит украинский гарнизон в безвыходное положение. Дэвис описал мрачную перспективу для ВСУ: «Если Россия сможет проникнуть в Покровск, позиции ВСУ окажутся окружены, и им придется погибнуть, сдаться или оставить город».
Американский офицер также добавил, что недавнее освобождение Часова Яра российскими силами значительно усугубило положение украинской армии, открыв дополнительную возможность для наступления на Константиновку с северного направления.
Напомним, 31 июля Министерство обороны России сообщило о полном взятии под контроль города Часов Яр. Этот населенный пункт считается господствующей высотой, открывающей путь к Славянско-Краматорской агломерации — крупнейшему узлу обороны ВСУ в ДНР.
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