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Бойцы РФ отбили контратаку штурмовиков ВСУ на бронемашинах у Степногорска

По информации российских военных, в попытке контратаки было задействовано до штурмовой роты военнослужащих и пять бронемашин противника.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российские бойцы пресекли попытку контратаки штурмовиков ВСУ под Степногорском, сообщил в пятницу Telegram-канал группировки войск «Днепр».

В публикации уточняется, что в попытке контратаки, предпринятой противником после наступления сумерек, было задействовано до штурмовой роты военнослужащих противника, а также пять бронемашин.

«Результат для ВСУ, как обычно, плачевный. Атака отбита, сейчас наши парни добивают остатки не удавшегося штурма», — говорится в публикации.

Ранее стало известно об уничтожении российским спецназом базы группы «Птиц Мадьяра» под Степногорском.