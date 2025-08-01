Бойцы РФ отбили контратаку штурмовиков ВСУ на бронемашинах у Степногорска

В Запорожской области российские бойцы пресекли попытку контратаки штурмовиков ВСУ под Степногорском, сообщил в пятницу Telegram-канал группировки войск «Днепр».
В публикации уточняется, что в попытке контратаки, предпринятой противником после наступления сумерек, было задействовано до штурмовой роты военнослужащих противника, а также пять бронемашин.
«Результат для ВСУ, как обычно, плачевный. Атака отбита, сейчас наши парни добивают остатки не удавшегося штурма», — говорится в публикации.
Ранее стало известно об уничтожении российским спецназом базы группы «Птиц Мадьяра» под Степногорском.