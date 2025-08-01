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ТАСС: ВСУ потеряли 10 штурмовых групп, пытаясь вернуть контроль над Юнаковкой

Российские военнослужащие уничтожили 10 штурмовых групп ВСУ в районе Храповщины и Яблоновки в Сумской области.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 10 штурмовых групп, пытаясь вернуть утраченный контроль над населенным пунктом Юнаковка в Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Решительными и умелыми действиями наших бойцов уничтожено 10 штурмовых групп противника, наибольшие потери ВСУ понесли в районе Храповщины и Яблоновки», — говорится в сообщении.

По словам источника, ВСУ потерпели полный провал, попытавшись атаковать позиции российской группировки войск «Север» в регионе. Это может быть связано с сокращением сроков подготовки в рядах украинской армии и низкой мотивацией среди бойцов ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что российские военнослужащие нанесли удар по военной базе в Очакове, где ВСУ готовили десант для высадки на Тендровскую и Кинбурнскую косы.