Германия отправит на Украину дополнительные установки Patriot

Ранее Писториус потребовал от США обязательства по поставкам Patriot для Украины. Он пояснил, что «подобный подход отвечает интересам» НАТО, поскольку речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников. Кроме того, он призвал другие европейские страны принять участие в финансировании дополнительных поставок систем Patriot для Киева.