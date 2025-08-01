Глава НАБУ Кривонос подтвердил обыски в доме экс-заместителя Ермака в Германии

До этого издание «Украинская правда» со ссылкой на источник среди украинских депутатов сообщило, что НАБУ в июле провело обыски в Германии в пригороде Мюнхена по месту жительства Шурмы. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung 31 июля также написала о расследовании, однако полиция Мюнхена и прокуратура тогда отказались комментировать информацию об обысках на объектах, связанных с Шурмой.