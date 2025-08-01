На Камчатке произошла серия землетрясений магнитудой 5,0 и выше

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять землетрясений магнитудой от 5,0 до 6,4 произошли у побережья Камчатского полуострова в период с 18.11 до 18.53 по всемирному координированному времени (с 21.11 до 21.53 по минскому времени). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
Три землетрясения магнитудой от 5,0 до 6,2 произошли у побережья Камчатского полуострова в период с 19.24 до 20.32 по всемирному координированному времени (с 22.24 до 23.32 минскому времени).
Во всех случаях данных по ощущаемости пока не поступало. -0-