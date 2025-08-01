На Камчатке произошла серия землетрясений магнитудой 5,0 и выше

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять землетрясений магнитудой от 5,0 до 6,4 произошли у побережья Камчатского полуострова в период с 18.11 до 18.53 по всемирному координированному времени (с 21.11 до 21.53 по минскому времени). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.