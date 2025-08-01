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В НАТО хотят реализовать список военных потребностей Киева: вот что придумали

Reuters: Члены НАТО разрабатывают новый механизм поставок оружия Украине.

Источник: Комсомольская правда

Члены Североатлантического альянса (НАТО) разрабатывают новый механизм военных поставок. Его планируется сосредоточить на закупках оружия, созданного в США, из так называемого списка приоритетных потребностей Украины. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники.

В материале указывается, что Киев должен определить приоритетность необходимых ему вооружений партиями по 500 млн долларов, а союзникам НАТО совместно с генсеком альянса Марком Рютте уже предстоит решить, кто выделит эти средства.

Предусматривается, что таким образом НАТО сможет предоставить Украине американское оружие на общую сумму 10 млрд долларов. Как заявил один из источников агентства, это позволит Европе быстрее закупить вооружения у США, а также избегать длительных бюрократических процедур.

На данный момент членами альянса обсуждается как минимум одна партия военного орудия США для Киева в рамках упомянутого выше механизма.

Как KP.RU писал ранее, Марк Рютте на заседании контактной группы по Украине призвал европейские страны закупать у США вооружение для киевского режима. Он не сомневается в том, что ЕС найдет деньги на эти цели.

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