Байден: США ждут «темные дни» под президентством Трампа

Во время выступления в Чикаго бывший президент США Джо Байден охарактеризовал текущую ситуацию в стране как крайне тревожную.
По данным издания Politico, политик выразил обеспокоенность ограничением свобод и разрушением традиционных американских ценностей. Несмотря на то, что имя действующего главы государства он не упомянул, источник отмечает: было очевидно, против кого направлена его критика.
Байден обратил внимание на то, что исполнительная власть США, по его мнению, действует вразрез с демократическими принципами, а конгресс, как он считает, не способен эффективно контролировать происходящее. Кроме того, он обвинил власти в попытках искажения реальности.
Ранее экс-президент Соединённых Штатов Джо Байден продал за 10 миллионов долларов права на публикацию своих мемуаров.