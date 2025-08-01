Трамп приказал перенаправить две атомные подлодки из-за слов Медведева

«Сама стилистика постов Медведева рассчитана на то, чтобы через информационное поле вскрывать вещи, которые скрываются за красивыми и дипломатичными словами западных политиков. На этот раз Дмитрий Анатольевич как консервную банку вскрыл президента США Дональда Трампа. Он вывел его из состояния равновесия, заставил показать эмоции. Посты Медведева можно поверхностно называть провокационными, но на самом деле они очень грамотно раскачивают историю по вскрытию фальши», — указал политолог.