ВСУ остались без танковых бригад на фоне тяжёлых потерь

Кроме того, он отметил, что ранее 17-ю отдельную танковую бригаду также преобразовали в тяжёлую механизированную. Это произошло после тяжёлых потерь под Ольговкой в 2024 году. Пленные украинские военнослужащие сообщили о нехватке бронетехники в бригаде. Из-за этого танкистов используют в качестве пехоты без поддержки.