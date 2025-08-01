В Пентагоне не стали приводить детали по заявлению Трампа о подлодках

В Министерстве обороны США отказались раскрыть подробности, касающиеся заявления президента Дональда Трампа о передислокации двух атомных подводных лодок в неназванные районы. Как сообщили представители Пентагона агентству ТАСС, любые уточнения по этому вопросу находятся в компетенции Белого дома.
В Пентагоне подчеркнули, что не располагают дополнительной информацией и ориентируются исключительно на официальную позицию администрации президента.
Таким образом, комментарии военного ведомства ограничились подтверждением осведомлённости о высказывании Трампа, но без конкретики относительно сроков, маршрутов или целей переброски субмарин.
Ранее Трамп заявил, что распорядился переместить две атомные подлодки в ответ на высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. По его словам, такое решение продиктовано необходимостью оперативно реагировать на потенциальные угрозы.