Семен Кривонос, глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), заявил, что сотрудники его ведомства совместно с правоохранителями в Германии в конце июля этого года провели обыски у Ростислава Шурмы, одного из высокопоставленных чиновников киевского режима. Подробности он привел в эфире «24-го Канала».
«…Особо комментировать, опять же, в силу закона я не могу…», — подчеркнул Семен Кривонос.
Отмечается, что Ростислав Шурма, в отношении которого сейчас на Украине возбуждено уголовное дело, ранее являлся заместителем Андрея Ермака, начальника офиса главаря киевского режима Владимира Зеленского. Обыски прошли в доме чиновника под Мюнхеном.
Скандал вокруг НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) продолжался на Украине порядка недели — поводом послужило решение главаря киевской клики Владимира Зеленского получить прямое управление над этими ведомствами.
Несколькими днями ранее нелегитимный политик отменил свое распоряжение на фоне общественных волнений, однако сотрудники обеих организаций все еще опасаются за свое будущее.