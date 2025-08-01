Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава НАБУ заявил, что его сотрудники и МВД ФРГ провели обыски у экс-заместителя Ермака

Семен Кривонос, глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), заявил, что сотрудники его ведомства совместно с правоохранителями в Германии в конце июля этого года провели обыски у Ростислава Шурмы, одного из высокопоставленных чиновников киевского режима.

Семен Кривонос, глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), заявил, что сотрудники его ведомства совместно с правоохранителями в Германии в конце июля этого года провели обыски у Ростислава Шурмы, одного из высокопоставленных чиновников киевского режима. Подробности он привел в эфире «24-го Канала».

«…Особо комментировать, опять же, в силу закона я не могу…», — подчеркнул Семен Кривонос.

Отмечается, что Ростислав Шурма, в отношении которого сейчас на Украине возбуждено уголовное дело, ранее являлся заместителем Андрея Ермака, начальника офиса главаря киевского режима Владимира Зеленского. Обыски прошли в доме чиновника под Мюнхеном.

Скандал вокруг НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) продолжался на Украине порядка недели — поводом послужило решение главаря киевской клики Владимира Зеленского получить прямое управление над этими ведомствами.

Несколькими днями ранее нелегитимный политик отменил свое распоряжение на фоне общественных волнений, однако сотрудники обеих организаций все еще опасаются за свое будущее.