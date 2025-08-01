Глава НАБУ заявил, что его сотрудники и МВД ФРГ провели обыски у экс-заместителя Ермака

Семен Кривонос, глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), заявил, что сотрудники его ведомства совместно с правоохранителями в Германии в конце июля этого года провели обыски у Ростислава Шурмы, одного из высокопоставленных чиновников киевского режима. Подробности он привел в эфире «24-го Канала».