И.о. постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по Украине заявил, что киевские зенитные ракеты представляют одну из основных опасностей для украинцев.
«За время проведения СВО было неоднократно подтверждено, что именно украинские зенитные ракеты представляют основную опасность для гражданского населения этой страны. И украинцы это прекрасно знают, открыто комментируя эти ситуации», — подчеркнул спикер.
Полянский отметил, что от прямых ударов ВС РФ гражданское население не страдает. Однако власти Киева делают все возможное для того, чтобы очернить российскую армию и обвинить их в нападениях на мирных жителей.
«Засевший в Киеве просроченный князек заинтересован не в том, чтобы уменьшить беды и лишения мирного населения, а в том, чтобы выдать подобные спровоцированные им ситуации за якобы целенаправленные российские удары», — сказал Полянский.
По словам дипломата, единственная задача нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского ясна всем: «спасти свою шкуру и убедить своих спонсоров продолжать военную и финансовую подпитку его диктаторского и насквозь коррумпированного режима».
Как KP.RU писал ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения Киева в атаке на исправительную колонию в Запорожской области. Он в который раз заявил, что российские ВС не наносят удары по гражданским объектам. Их целью становятся лишь украинские военные и связанные с ними объекты.