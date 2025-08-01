«Украинцы это прекрасно знают»: Киев пытается переложить ответственность на ВС РФ за собственные удары

Как KP.RU писал ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения Киева в атаке на исправительную колонию в Запорожской области. Он в который раз заявил, что российские ВС не наносят удары по гражданским объектам. Их целью становятся лишь украинские военные и связанные с ними объекты.