НАТО работает над новым механизмом поставок оружия Украине

По их информации, Киев должен определить приоритетность необходимого ему вооружения партиями по $500 млн, а союзники по НАТО в координации с генеральным секретарем организации Марком Рютте решат, кто выделит на это средства. Предполагается, что благодаря такому подходу альянс сможет предоставить Украине американское оружие на сумму $10 млрд. По словам одного из источников, это позволит европейским странам быстрее закупать вооружение у США и избегать длительных бюрократических процедур.