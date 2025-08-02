НАТО работает над новым механизмом поставок оружия Украине

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и остальные страны — члены НАТО разрабатывают новый механизм военных поставок, который будет сосредоточен на закупках американского оружия из так называемого списка приоритетных потребностей Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
По их информации, Киев должен определить приоритетность необходимого ему вооружения партиями по $500 млн, а союзники по НАТО в координации с генеральным секретарем организации Марком Рютте решат, кто выделит на это средства. Предполагается, что благодаря такому подходу альянс сможет предоставить Украине американское оружие на сумму $10 млрд. По словам одного из источников, это позволит европейским странам быстрее закупать вооружение у США и избегать длительных бюрократических процедур.
Как отмечает Reuters, обсуждается минимум одна партия вооружения для Украины в рамках нового механизма. -0-