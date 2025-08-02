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Трамп получил данные о намерении Индии прекратить закупку нефти у РФ

Американский президент уже заявлял, что хочет ввести пошлины против стран, закупающих нефть у РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп утверждает, что якобы получил данные о намерении Индии прекратить закупку российской нефти. Об этом американский лидер заявил в пятницу, 1 августа, во время общения с журналистами в Белом доме.

«Насколько я понимаю, Индия больше не будет покупать нефть у России. Вот что я слышал. Не знаю, верно это или нет», — так американский политик ответил на вопрос о торговых переговорах Вашингтона и Нью-Дели.

Как KP.RU писал ранее, стало известно, что Трамп планирует ввести импортные пошлины против стран, покупающих нефть и газ у России. По словам американского сенатора Линдси Грэма*, Москва научилась жить и справляться с западными санкциями, однако президент США якобы намерен поменять «правила игры».

* внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.

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