День ВДВ. История праздника, поздравительная открытка

День ВДВ давно перестал быть исключительно военным праздником. Он стал символом патриотизма, гордости за отечественную армию и уважение к солдатскому братству. Для миллионов россиян этот день олицетворяет мужество, честь и способность защищать страну в любых обстоятельствах.